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Москва 24

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В мире

06:39

Премьер Словакии исключил отказ от "Спутника V"

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр Словакии Игорь Матович исключил отказ от российской вакцины "Спутник V". Об этом политик написал в своем аккаунте в Facebook.

Ранее после поставки российского препарата в Словакию глава МИД страны Иван Корчок назвал "Спутник V" инструментом гибридной войны. Кроме того, два вице-премьера Рихард Сулик и Вероника Ремишова после действий премьера в отношении российской вакцины не исключили реорганизацию правительства.

В ответ Матович рассказал о поступившем от производителей российского препарата предложении, в котором они без последствий для Словакии были готовы аннулировать договор о поставках вакцины. Он подчеркнул, что после прибытия "Спутника V" в страну было "много крика".

"А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть (партию препарата. – Прим. Ред.) <...> – сразу тишина. Гробовая", – подчеркнул премьер.

Матович исключил возвращение партии российского препарата в РФ. Политик пояснил, что вакцина нужна в Словакии для спасения жизней граждан.

"Я никогда и не позволил бы вернуть (вакцины. – Прим. Ред.) назад. Никогда!" – написал премьер.

В то же время, Матович заверил, что Словакия остается крепкой частью Европейского союза.

"Мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России", – резюмировал политик.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщал премьер-министр страны.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

В Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса

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