Эксперты оценили вероятность отставки глав трех регионов России

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19 сентября 2021 года пройдут губернаторские выборы в восьми регионах РФ. Аудит политустойчивости глав регионов показал, что в зоне высокой политической устойчивости на данный момент находятся только два руководителя – губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным девятого рейтинга политической устойчивости, принадлежащего холдингу "Минченко консалтинг", в зону высокой вероятности отставки попали глава Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Политологи отметили, что Битаров возглавляет регион лишь с 2016 года, однако Кара-Оол и Морозов являются главами регионов достаточно давно для того, чтобы вероятность их ухода повысилась.

В "средней зоне" риска в основном находятся врио глав регионов, назначенные осенью 2020 года. Однако туда вошли и действующие главы Карачаево-Черкесии и Тверской области Рашид Темрезов и Игорь Руденя соответственно.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после ареста зампредседателя кабинета министров Александра Золотарева. Он добавил, что решение о том, кто войдет в новый состав кабмина, будет приниматься только после тщательной антикоррупционной проверки каждого кандидата.