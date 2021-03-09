Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, за предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода либо в местах, где запрещается ее проведение, а также за изготовление и размещение материалов с нарушениями закона о выборах гражданам грозит штраф.
Так, для физлиц штраф возрос до 20 тысяч рублей, для должностных лиц он теперь составит от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Авторами законопроекта были депутаты нижней палаты парламента от фракции "Единая Россия".
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