Госдума увеличила штрафы за незаконную агитацию на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Авторами законопроекта являются депутаты нижней палаты парламента от фракции "Единая Россия" во главе с Ольгой Савастьяновой и Александром Хинштейном.
За незаконную предвыборную агитацию и изготовление, распространение и размещение агитационных материалов гражданам могут выписать штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица могут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 500 тысяч рублей.
Закон предполагает внесение изменений в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Ранее Владимир Путин призвал провести достойные выборы в Государственную думу. По его словам, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.
Президент РФ также призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: