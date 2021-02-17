Госдума увеличила штрафы за незаконную агитацию на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Авторами законопроекта являются депутаты нижней палаты парламента от фракции "Единая Россия" во главе с Ольгой Савастьяновой и Александром Хинштейном.

За незаконную предвыборную агитацию и изготовление, распространение и размещение агитационных материалов гражданам могут выписать штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица могут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 500 тысяч рублей.

Закон предполагает внесение изменений в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".

Ранее Владимир Путин призвал провести достойные выборы в Государственную думу. По его словам, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

Президент РФ также призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.

