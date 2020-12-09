В России ужесточают требования к работе журналистов на митингах

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Автором инициативы выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Документ предполагает распространение на представителей СМИ всех обязанностей и ограничений, которые предусматриваются для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетов.

Кроме того, журналистам будет запрещено вести агитацию в поддержку или против требований публичного мероприятия, заниматься их организацией, организацией сбора пожертвований и подписей.

Также запрет вводится на участие в обсуждении и принятии решений, использование различной символики и "иных средств публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", агитацию и сокрытие отличительного признака представителя СМИ, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах. Документ предполагает повышение размеров штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.