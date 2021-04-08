РФПИ попросил Словакию протестировать "Спутник V" в сертифицированной ЕС лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой провести повторное тестирование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в официально аккредитованной в Евросоюзе лаборатории. Об этом сообщается на официальной странице препарата в Twitter.
Разработчики вакцины пояснили, что словацкий регулятор провел испытания "Спутника V" в лаборатории, не имеющей сертификата ЕС, в нарушение условий контракта.
"К сожалению, в нарушение существующего контракта, как акт саботажа, Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутника V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", – говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что словацкий регулятор ведет кампанию по дискредитации российского препарата, намеренно распространяя ложную информацию о "Спутнике V".
"Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) запустил кампанию по дезинформации против "Спутника V" и планирует провокации в будущем", – заявили в фонде.
Кроме того, в связи с нарушением условий контракта РФПИ попросил кабмин Словакии вернуть России партию вакцины, чтобы ее можно было направить в другие страны.
"РФПИ <...> отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах", – сказано в сообщении.
Ранее глава Минздрава Словакии Марек Крайчи покинул пост из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V". Как заявил премьер-министр страны Игорь Матович, отставку в ультимативном порядке потребовали лидеры правых партий, входящих в правящую коалицию.
Словакия получила первую партию препарата из России 1 марта. Инициатором поставки был глава кабмина. Это вызвало резкую реакцию со стороны коалиционных партнеров.
В Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса
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