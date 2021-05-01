В России выявили 9 270 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах, как сообщает Оперштаб.
В их числе было выявлено активно 1 318 эпизода заболевания (14,2%) без клинических проявлений.
В Москве подтверждено 3 208 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 737, в Московской области – 649, в Ростовской области – 228, в Нижегородской области – 166.
В Российской Федерации, таким образом, нарастающим итогом зарегистрировано 4 814 558 случаев(+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области (0%) и Республике Тыва (0,02%).
За последние сутки в РФ подтверждено 392 смерти из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 110 520 человек.
Также за прошедшие 24 часа были выписаны по выздоровлении 8 637 пациентов. За весь период в России коронавирусом переболели 4 436 583 человека.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей страны сделать прививку от коронавируса. По словам эксперта, иммунитет после укола будет держаться в течение 10 – 12 месяцев.
В Кремле напомнили, что пандемия коронавируса полностью не ушла
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