В Индии за сутки зафиксировали антирекорд по числу умерших от COVID-19

Фото: AP Photo/Anupam Nath, File

От последствий коронавируса за сутки в Индии скончались 3 780 человек, сообщает RT. Данный показатель является рекордным для страны.

С начала пандемии общее число летальных исходов достигло 226 188. За минувшие сутки в стране выявили 382 315 случаев заболевания, а за все время пандемии – 20 665 148.

Ранее в Индию доставили первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Также МИД страны поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Двумя самолетами МЧС в страну доставили лекарства, медицинские маски, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

Минздрав Индии заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.