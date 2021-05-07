Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

14:06

В Тунисе вводят недельный локдаун

за рубежом

Фото: AP Photo/Hassene Drid

В Тунисе на неделю вводится полный локдаун в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Хишама Машиши сообщила радиостанция Mosaique FM.

"Мы приняли решение ввести полный локдаун", – заявил политик. Он также попросил граждан воздержаться от встреч с близкими во время празднования Ураза-байрама 13 мая.

Локдаун продлится с 9 по 16 мая. Вводится комендантский час, жителям страны будет запрещено покидать свои дома с 19:00 до 05:00. Закрываются все магазины за исключением продуктовых. Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия и поездки между городами за исключением экстренных случаев.

28 апреля в Тунисе ввели обязательный карантин для всех пребывающих в страну после 2 мая. Для них, как уточнялось, власти выделили "специальные места".

В начале марта "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск не является решением о возобновлении полетов. Это только право, которым авиакомпания может воспользоваться в случае возобновления полетов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать