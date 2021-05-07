В Тунисе вводят недельный локдаун

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В Тунисе на неделю вводится полный локдаун в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Хишама Машиши сообщила радиостанция Mosaique FM.

"Мы приняли решение ввести полный локдаун", – заявил политик. Он также попросил граждан воздержаться от встреч с близкими во время празднования Ураза-байрама 13 мая.

Локдаун продлится с 9 по 16 мая. Вводится комендантский час, жителям страны будет запрещено покидать свои дома с 19:00 до 05:00. Закрываются все магазины за исключением продуктовых. Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия и поездки между городами за исключением экстренных случаев.

28 апреля в Тунисе ввели обязательный карантин для всех пребывающих в страну после 2 мая. Для них, как уточнялось, власти выделили "специальные места".

В начале марта "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск не является решением о возобновлении полетов. Это только право, которым авиакомпания может воспользоваться в случае возобновления полетов.

