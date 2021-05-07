В Тунисе вводят недельный локдаун

14:06
Фото: AP Photo/Hassene Drid
В Тунисе на неделю вводится полный локдаун в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Хишама Машиши сообщила радиостанция Mosaique FM.
"Мы приняли решение ввести полный локдаун", – заявил политик. Он также попросил граждан воздержаться от встреч с близкими во время празднования Ураза-байрама 13 мая.
Локдаун продлится с 9 по 16 мая. Вводится комендантский час, жителям страны будет запрещено покидать свои дома с 19:00 до 05:00. Закрываются все магазины за исключением продуктовых. Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия и поездки между городами за исключением экстренных случаев.
28 апреля в Тунисе ввели обязательный карантин для всех пребывающих в страну после 2 мая. Для них, как уточнялось, власти выделили "специальные места".
В начале марта "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск не является решением о возобновлении полетов. Это только право, которым авиакомпания может воспользоваться в случае возобновления полетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: