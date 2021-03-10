"Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы в Доминикану, Катар и Тунис

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская государственно-частная авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Росавиации.

В Росавиации напомнили, что допуск не является решением о возобновлении полетов. Это только право авиакомпании, которое она может использовать при возобновлении полетов, а может и не пользоваться им вообще.

В свою очередь, "Победа", которая является дочерним предприятием "Аэрофлота", получила допуски на регулярные полеты из Москвы в Тбилиси (Грузия), Болонью (Италия), Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" предоставит своим пассажирам возможность воспользоваться интернетом на коротких авиарейсах своей компании. Новый сервис будет доступен в 16 самолетах компании. Средняя скорость интернета должна будет составить 10 мегабайт в секунду.