В России может появиться интернет на коротких авиарейсах

10:05
Фото: depositphotos/kasto
С апреля 2021 года в России появится интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу пассажирам предложит компания "Аэрофлот", сообщает газета "Известия".
Новый сервис будет доступен в 16 самолетах компании. Затраты на оборудование для них составят около 8 миллионов рублей. Средняя скорость интернета должна будет составить 10 мегабайт в секунду.
В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что в ближайшее время доступ в интернет на авиарейсах будет платным, пассажиру придется заплатить за него от 5 до 25 долларов.
"200 мегабайт интернета в течение всего полета стоит 25 долларов, 120 мегабайт на три часа – 17 долларов, 50 мегабайт на один час – 9 долларов, а неограниченный доступ к мессенджерам – 5 долларов. Именно такая линейка тарифов будет действовать на коротких рейсах", – рассказали в компании.
Там также уточнили, что услуга не будет включена в стоимость билета – каждый желающий сам решит, нужен ли ему интернет во время полета.
Ранее сообщалось, что сооснователь "Википедии" планирует запустить новый проект – "Энциклосфер". По его мнению, новая платформа будет по-настоящему независимой и объективной.
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