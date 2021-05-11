Эксперт рассказал, чем может закончиться конфликт Израиля и Палестины

Израиль и Палестина снова начали стрелять. Израильская авиация ударила по сектору Газа, Минздрав Палестины сообщает, что 20 человек погибли и 65 ранены. Однако в Армии обороны Израиля заявили, что эти данные нужно проверить.

Также там подчеркнули, что конфликт начали палестинцы. Радикалы из Газы выпустили по Израилю около 200 ракет. Ответственность на себя взяло военное крыло движения ХАМАС.

Поводом для атаки послужили столкновения в Восточном Иерусалиме. Там в стычках палестинцев с полицией пострадали около 300 человек. А беспорядки в Иерусалиме начались из-за выселения из города нескольких палестинских семей.

Подробнее о том, чем может закончиться конфликт Израиля и Палестины, рассказал историк-востоковед Владимир Ахмедов. Об этом– в сюжете телеканала Москва 24.