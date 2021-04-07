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В мире

15:00

Истребитель ВВС Турции разбился в районе города Конья

происшествия за рубежом

Фото: Emrah Gurel/AP Photo

Истребитель военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Об этом сообщила газета "Сабах".

Уточняется, что трагедия произошла во время обучающего полета. На месте ЧП специалисты ведут работы по поиску летчика.

При этом сначала сообщалось, что разбился истребитель F-16, однако позднее поступила информация, что это была боевая машина Northrop F-5.

Ранее вертолет афганского спецназа потерпел крушение в центральной части Афганистана. По данным источников, вертолет упал в провинции Вардак. В результате случившегося погибли 9 человек.

Также сообщалось, что один из моторов пассажирского лайнера авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу, загорелся после взлета. В результате происшествия обшивка двигателя начала осыпаться прямо во время полета над жилым кварталом города Брумфилд.

F-16 ВВС Турции потерпел крушение в районе города Конья – СМИ

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