В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец редкого венценосного журавля вылупился в столичном зоопарке, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сразу после рождения птенца поселили в отдельный вольер, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, такое решение приняли орнитологи. Они опасались, что птицы не смогут позаботиться о птенце из-за неопытности.

Журавлика выходили специалисты, он полностью здоров. Наблюдать за его развитием можно будет в социальных сетях зоосада.

Венценосный журавль родом из Африки. Численность этих пернатых снижается, поэтому они занесены в Международную Красную книгу.

Ранее в Московский зоопарк на реабилитацию доставили медведицу из Якутии.