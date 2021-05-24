Кузьма и Малая из Московского зоопарка переехали в "летнюю усадьбу"

Теплолюбивые животные наконец-то вышли из своей зимней резиденции, где для них поддерживали температуру в 20 градусов. К переезду в зоопарке подготовились заранее.

Для грызунов установили их любимый бассейн. По словам сотрудников, сейчас капибары плавают не очень часто, но когда в Москву придет жара, будут устраивать регулярные заплывы. И скучать им не дают соседи. Вместе с очаровательной парочкой, живут лама, викунья и гуанако. Сотрудники говорят, что обитатели зоопарка хорошо ладят друг с другом.

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