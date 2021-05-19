Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Запуск воздушных шаров на выпускных вечерах в школах может привести к появлению двух тонн неперарабатываемого пластика и латекса, говорится в сообщении на сайте Российского экологического оператора (РЭО).
"Российский экологический оператор призывает школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики из-за угрозы загрязнения окружающей среды", – говорится в сообщении.
Как отмечается, за рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в РФ она не применяется.
"В лучшем случае при попадании в контейнер для смешанных отходов подобные отходы окажутся на полигоне и будут разлагаться от четырех до сотен лет", – говорится в сообщении.
В РЭО также отмечают, что воздушные шары чаще всего остаются в природе, а значит, позже попадут в живые организмы, а это может причинить им вред.
Экологи напомнили, что в этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается. При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.
Всероссийский студенческий выпускной в этом году посвятят теме "С наукой в сердце". Мероприятие запланировано на июнь – июль.
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