Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров

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Запуск воздушных шаров на выпускных вечерах в школах может привести к появлению двух тонн неперарабатываемого пластика и латекса, говорится в сообщении на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

"Российский экологический оператор призывает школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики из-за угрозы загрязнения окружающей среды", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в РФ она не применяется.

"В лучшем случае при попадании в контейнер для смешанных отходов подобные отходы окажутся на полигоне и будут разлагаться от четырех до сотен лет", – говорится в сообщении.

В РЭО также отмечают, что воздушные шары чаще всего остаются в природе, а значит, позже попадут в живые организмы, а это может причинить им вред.

Экологи напомнили, что в этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается. При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.

Всероссийский студенческий выпускной в этом году посвятят теме "С наукой в сердце". Мероприятие запланировано на июнь – июль.

