Посетитель Лувра бросил торт в картину "Мона Лиза"

Молодой человек бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, выставленную в парижском Лувре, сообщает ТАСС.

В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина. Подобраться на максимально близкую дистанцию активист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Все дело в том, что для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей.

"Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", – заявил злоумышленник.

По данным телеканала BFM, сам Лувр пока не опубликовал никаких заявлений об инциденте. Сотрудники музея уже отмыли бронестекло, картина не пострадала.

Ранее работы Леонардо да Винчи проанализировал офтальмолог из Лондонского городского университета. Изучив шесть работ и несколько автопортретов, специалист пришел к выводу, что у художника эпохи Возрождения было прерывистое расходящееся косоглазие.

Офтальмолог предположил, что такой необычный взгляд на свои произведения помогал живописцу создавать шедевры. Эту особенность зрения имели и другие великие художники, например, Рембрандт, Дюрер и Дега тоже жили с данным заболеванием.

