Охранник съел часть картины на выставке современного искусства в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Охранник, работавший на выставке современного искусства в Москве, съел часть картины "Побег Золотой рыбки". Об этом сообщает газета "Известия".

Организаторы заметили, что с картины пропала сама рыбка. Тогда они решили посмотреть записи с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчина отрывает от картины рыбку, а затем съедает ее. Само видео распространилось в Сети 29 января.

Когда от него потребовали объяснений, мужчина ответил, что причиной стала усталость. Охранник заявил, что мало спал и не понимал, что делает. Было принято решение отстранить его от работы.

Ранее активисты измазали супом стенд с картиной "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в парижском Лувре. После совершенной акции женщины начали выкрикивать лозунги о праве на питание и о том, что каждый третий француз пропускает приемы пищи.

Акцию прервали сотрудники Лувра, которые закрыли пространство перед стендом ткаными экранами и попросили посетителей покинуть зал.



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