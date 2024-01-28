Неизвестные испортили портреты жертв Холокоста на выставке в Лейпциге

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Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв Холокоста на памятной выставке в Лейпциге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции Саксонии.

Сообщается, что неизвестные повредили шесть изображений жертв Холоста на выставке в память Холокоста на Вилли-Брандт-Платц, используя зеленый и черный маркеры.

Ущерб от действий хулиганов составил 1500 евро. Полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесению имущественного ущерба.

Ранее активисты измазали супом стенд с картиной "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в парижском Лувре. После совершенной акции женщины начали выкрикивать лозунги о праве на пропитании и о том, что каждый третий француз пропускает приемы пищи.

До этого радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation забрызгали оранжевой краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине.