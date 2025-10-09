Metallica, Queen и Nirvana стали самыми популярными культовыми группами среди россиян

Фото: ТАСС/AP/Paul R. Giunta

Группы Metallica, Queen и Nirvana вошли в топ самых популярных легендарных музыкальных коллективов среди россиян за прошедший год, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса "МТС Музыка", проведенного в честь 85-летия со дня рождения музыканта Джона Леннона.

Уточняется, что на Metallica пришлось 23% от всех прослушиваний относительно общего числа. Далее в списке оказались Queen с 14%, Nirvana с 11%, Eagles с 7% и Guns N’ Roses с 6%. The Beatles вошли в десятку популярных групп с 4,1% от всех прослушиваний, обогнав по популярности The Rolling Stones, Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival и Aerosmith.

Опрос показал, что Metallica чаще всего звучала в Москве, Queen – в Московской области, Nirvana – в Калужской области, Eagles – в Краснодарском крае, Guns N’ Roses – во Владимирской области, а The Beatles популярны в Крыму.

В целом исследователи выяснили, что общее число прослушиваний культовых музыкальных групп выросло на 66%. Авторы исследования уверены, что наибольший рост показали группы The Band (+338%), The Police (+303%), R.E.M. (+200%), Run DMC (+156%), The Clash (+153%) и The Beatles (+71%).

Ранее на американском аукционе продали гитару, разбитую основателем группы Nirvana Куртом Кобейном. Ее стоимость составила 101,5 тысячи долларов. Подлинность гитары подтвердил музыкант Big John Duncan, который работал с группой в начале 1990-х годов. Музыкальный инструмент приобрел коллекционер из Техаса.

