11 июня, 21:53Культура
Российская актриса Полина Аун снялась в клипе немецкой группы Rammstein
Фото: youtube.com/Till Lindemann
Российская актриса Полина Аун приняла участие в съемках клипа на песню Und die Engel singen немецкой группы Rammstein. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Аун поблагодарила солиста Rammstein Тилля Линдеманна за полученный опыт.
Актриса, родившаяся в 1995 году в Санкт-Петербурге, сегодня известна по ролям в фильме "Мастер и Маргарита", сериалах "Дылды", "Натали и Александр" и "Тайны Карениной".
Ранее российский музыкант Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) исполнил песню "Прямо по сердцу". С этой композицией певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". Недавно стало известно, что участие в мероприятие примут и представители США.