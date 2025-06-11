Российская актриса Полина Аун снялась в клипе немецкой группы Rammstein

Фото: youtube.com/Till Lindemann

Российская актриса Полина Аун приняла участие в съемках клипа на песню Und die Engel singen немецкой группы Rammstein. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Аун поблагодарила солиста Rammstein Тилля Линдеманна за полученный опыт.

Актриса, родившаяся в 1995 году в Санкт-Петербурге, сегодня известна по ролям в фильме "Мастер и Маргарита", сериалах "Дылды", "Натали и Александр" и "Тайны Карениной".

Ранее российский музыкант Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) исполнил песню "Прямо по сердцу". С этой композицией певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". Недавно стало известно, что участие в мероприятие примут и представители США.

