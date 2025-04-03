SHOT: агенты группы SLAVA SKRIPKA запретили исполнять хит про бобра на мероприятиях

Фото: rutube.ru/SLAVA SKRIPKA

Музыкантам Вячеславу Скрипке и Андрею Попову, которые выступают в группе SLAVA SKRIPKA, запретили исполнять популярную песню "Бобр" на мероприятиях, в том числе и на концертах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что ООО "Хитмейкер мьюзик", представляющее интересы исполнителей, 2 апреля направило всем потенциальным клиентам письмо, в котором сказано, что артисты не имею права исполнять песню "Бобр". Также в компании сообщили, что договариваться с группой о выступлениях запрещено, а ранее согласованные концерты не состоятся.

Агенты музыкантов предупреждают заказчиков, что в случае нарушения запрета они обратятся в полицию и направят иск в суд.

Директор ООО "Хитмейкер мьюзик" указал на то, что артисты нарушают условия договора и "порочат деловую репутацию компании". Однако, по словам Попова, он вместе со своим коллегой Скрипкой не понимает, что происходит, поэтому они оперативно стараются разрешить ситуацию с юристами.

Попов также напомнил, что авторские права на песню "Бобр" принадлежат им, а ООО "Хитмейкер мьюзик" является лишь агентом. Из-за произошедшего, по словам артиста, многие выступления их группы находятся на грани срыва. При этом музыкант уточнил, что с этой компанией они больше не будут сотрудничать. Сейчас певцы решают, что делать с договором.

Ранее группа SLAVA SKRIPKA посетила Московский зоопарк. Исполнители увидели бобров, про которых они поют в своей песне. Сами животные приняли участие в съемке клипа, который опубликовал Московский зоопарк, и поддержали тренд "Сидим с бобром за столом".

