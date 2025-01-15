Власти Пермского края объяснили появление улицы в честь Курта Кобейна

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Улица Курта Кобейна у деревни Ельники в Добрянском округе Пермского края появилась в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения, объяснили в пресс-службе администрации округа.

"Вероятно, инициаторами такого названия выступили местные жители. Другой информации об инициаторах нет", – сказали в администрации муниципалитета.

На этой улице, названной в честь американского рок-музыканта, находятся лишь два дома, добавили в пресс-службе. Само Краснослудское поселение было ликвидировано в 2019 году, объединившись с другими поселениями в Добрянский округ.

Ранее власти Москвы дали название двум объектам в ТиНАО. Несколько проектируемых проездов и часть Новотроицкого шоссе в Щербинке стали проспектом Славского. Объект получил название в честь одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского.

Кроме того, безымянная улица в Краснопахорском районе ТиНАО стала улицей Лиозновой. Ее назвали в честь кинорежиссера Татьяны Лиозновой.

