Машина сбила академика РАН в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве автомобиль сбил академика Российской академии наук. Инцидент случился на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пострадал пожилой мужчина, он госпитализирован", – подтвердили факт аварии в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным источника, в ДТП серьезно пострадал российский ученый в области электромеханизации животноводства и кормопроизводства, машинных технологий приготовления комбикормов 88-летний Владимир Сыроватка.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее иномарка насмерть сбила пешехода в Зеленограде. Известно, что водитель Kia Rio совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.