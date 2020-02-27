Водитель сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД в Twitter.

Сообщается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего сбил пешехода.

Сегодня в 16:00 на Аргуновской ул. в районе д.2, водитель, управляя грузовым автомобилем совершил #наезд на пешехода, который, предварительно, переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате #ДТП пешеход, от полученных травм, скончался на месте происшествия. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 27, 2020



Ранее ДТП произошло в тоннеле в поселке Коммунарка в ТиНАО. В результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика погиб один человек.

До этого ДТП случилось на юго-востоке Москвы, в котором произошло столкновение автомобиля Hyundai и машины скорой помощи. Один человек получил различные травмы.