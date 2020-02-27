Водитель сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД в Twitter.
Сообщается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего сбил пешехода.
Ранее ДТП произошло в тоннеле в поселке Коммунарка в ТиНАО. В результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика погиб один человек.
До этого ДТП случилось на юго-востоке Москвы, в котором произошло столкновение автомобиля Hyundai и машины скорой помощи. Один человек получил различные травмы.