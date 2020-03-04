Водителя грузовика будут судить за ДТП с погибшим дорожным рабочим на МКАД

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Дело водителя грузовика, который в сентябре прошлого года сбил на МКАД двух рабочих, один из которых скончался, рассмотрят в Преображенском суде столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"В настоящее время уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в начале сентября 2019 года водитель грузового автомобиля Hyundai совершил наезд на рабочих, осуществляющих дорожные работы на проезжей части МКАД. В результате ДТП один из пострадавших умер.

В ноябре грузовой автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль дорожных служб на западе столицы. В результате аварии второй грузовик травмировал трех человек, ведущих дорожные работы. Всех пострадавших госпитализировали.