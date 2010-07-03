Грузовик сбил троих дорожных рабочих на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовой автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль дорожных служб на западе Москвы.

В результате аварии второй грузовик травмировал трех человек, ведущих дорожные работы.

Как сообщили Агентству "Москва" в ГИБДД, пострадавшие госпитализированы в Кутузовском тоннеле.

В настоящее время движение там затруднено, проезд осуществляется по одной полосе из четырех.

13 ноября водитель грузовика не справился с управлением и на полном ходу перевернулся в Лефортовском тоннеле.