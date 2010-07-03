Грузовик въехал в здание на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель грузовика "Камаз" не справился с управлением и въехал в фасад здания. Инцидент произошел на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"Около 02:00 водитель автомобиля "Камаз" не справился с управлением и совершил наезд на фасад здания, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, дом 16", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении ГИБДД по Москве уточнили, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Ранее ЦОДД призвал водителей к осторожности на дорогах. Предупреждение ведомства было связано с дождем и сильным ветром, которые по прогнозам придут в столицу во вторник, 12 ноября.