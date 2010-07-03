Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве

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Авария с участием автобуса и легковой машины произошла на Можайском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 15:25 на Можайском шоссе возле дома 4. По указанному адресу столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова. Движение на указанном участке было затруднено, автомобили в сторону центра следовали только по двум средним рядам.

В результате столкновения машин одна из них опрокинулась. Пострадали два человека.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

