Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП под Пензой

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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Пензенской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 11 ноября, в селе Веденяпино Спасского района. Там произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit "Ритуальные услуги" и микроавтобуса Hyundai.

О причинах ДТП и состоянии пострадавших не уточняется.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.