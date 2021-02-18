BelkaCar выведет из эксплуатации машину, в которой мужчина получил огнестрельное ранение

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Каршеринговый сервис BelkaCar выведет из эксплуатации автомобиль, в котором получил огнестрельное ранение мужчина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Этот вопрос полностью в компетенции правоохранительных органов. Мы можем только подтвердить факт этого ужасного происшествия и выразить нашу надежду, что молодому человеку удастся пережить случившееся", – добавила соосновательница сервиса Елена Мурадова.

По данным ряда Telegram-каналов, инцидент произошел в подмосковных Котельниках. Несмотря на серьезное ранение, пострадавший выжил, ему оказывают помощь.

Ранее в феврале полиция инициировала проверку после того, как мужчина ранил своего сына выстрелом из пневматического оружия. Отец объяснил произошедшее случайностью.