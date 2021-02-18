BelkaCar выведет из эксплуатации машину, в которой мужчина получил огнестрельное ранение

18 февраля, 19:32
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Каршеринговый сервис BelkaCar выведет из эксплуатации автомобиль, в котором получил огнестрельное ранение мужчина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Этот вопрос полностью в компетенции правоохранительных органов. Мы можем только подтвердить факт этого ужасного происшествия и выразить нашу надежду, что молодому человеку удастся пережить случившееся", – добавила соосновательница сервиса Елена Мурадова.
По данным ряда Telegram-каналов, инцидент произошел в подмосковных Котельниках. Несмотря на серьезное ранение, пострадавший выжил, ему оказывают помощь.
Ранее в феврале полиция инициировала проверку после того, как мужчина ранил своего сына выстрелом из пневматического оружия. Отец объяснил произошедшее случайностью.
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