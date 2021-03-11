Прокуратура в Домодедове проверяет семью девочки, якобы избитой мамой и бабушкой

11 марта, 22:00
Фото: vk.com/nashe_domodedovo
В Домодедове прокуратура проверяет обстановку в семье девочки, которую якобы избили родственницы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В СМИ ранее появилось видео, на котором мама и бабушка восьмилетней девочки избили ее и вытолкали в подъезд, выкинув вещи на улицу. Причиной такого поступка стало то, что ребенок долго собирался в школу.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ранее эта семья не попадала в поле зрения органов опеки.
Сейчас прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. После проведения проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее в Москве прокуратура организовала проверку после госпитализации подростка 2005 года рождения, которого избил собственный отец. Проведение проверки было поручено Таганской межрайонной прокуратуре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: