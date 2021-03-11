Прокуратура в Домодедове проверяет семью девочки, якобы избитой мамой и бабушкой

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В Домодедове прокуратура проверяет обстановку в семье девочки, которую якобы избили родственницы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СМИ ранее появилось видео, на котором мама и бабушка восьмилетней девочки избили ее и вытолкали в подъезд, выкинув вещи на улицу. Причиной такого поступка стало то, что ребенок долго собирался в школу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ранее эта семья не попадала в поле зрения органов опеки.

Сейчас прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. После проведения проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в Москве прокуратура организовала проверку после госпитализации подростка 2005 года рождения, которого избил собственный отец. Проведение проверки было поручено Таганской межрайонной прокуратуре.