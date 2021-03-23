В Москве задержали подозреваемых в похищении и убийстве мужчины

Фото: скриншот видео "Петровка 38"

Столичная полиция задержала подозреваемых в похищении человека и заказном убийстве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратился 73-летний москвич и заявил о пропаже 43-летнего сына. Пенсионер заявил, что сын долгое время не выходил на связь. Оперативники узнали, что возле дома на улице Маршала Тухачевского злоумышленники избили потерпевшего, надели на руки наручники и насильно посадили в машину.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 19 до 63 лет. Стало известно, что один из фигурантов является бывшим тестем потерпевшего. Из-за личной неприязни он организовал похищение и убийство, заплатив за это более 3,5 миллиона рублей. Позднее в гаражном боксе на территории Подмосковья обнаружили труп пропавшего мужчины.

Ранее сообщалось, что тело 13-летней школьницы нашли в затопленном погребе под Волгоградом. Труп девочки обнаружили родители после возвращения домой.