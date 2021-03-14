На премии "Сезар" 57-летняя актриса полностью разделась в знак протеста

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Актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар". Таким образом она выразила протест против закрытия учреждений культуры во Франции в связи с пандемией коронавируса.

Это произошло, когда 57-летнюю актрису пригласили на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы". При этом Масьеро была одета в костюм осла, а на ее тело была нанесена красная краска, передает Canal+.

Сначала она высказался в поддержку артистов, которые оккупировали театр "Одеон" в Париже и требуют открытия культурных учреждений. После этого Масьеро разделась догола под аплодисменты зала.

"Сейчас мы такие – абсолютные голые", – сказала она. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ("Нет культуры – нет будущего"), на спине обращение к премьеру Жану Кастексу: "Верни нам искусство, Жан".

Протестующие артисты, работающие по временным контрактам, заняли несколько театров Франции. Они требуют открыть культурные учреждения, которые простаивают уже четыре месяца из-за антикоронавирусных мер.

Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. В этом году триумфатором стала картина "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля.

Ранее стало известно, что мэрия Парижа заплатит штраф в размере 90 тысяч евро за дискриминацию мужчин. Так, в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин.