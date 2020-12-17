Мэрию Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин

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Фото: TASS/EPA/Christophe Ena
Мэрия Парижа заплатит штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин.
Как сообщила мэр французской столицы Анн Идальго, тогда работу в городской администрации получили 11 женщин и только пять мужчин.
Идальго назвала штраф абсурдным и опасным, а также пообещал вместе с другими сотрудницами администрации отнесет чек в Министерство государственной службы.
"Мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", – сказала мэр во время выступления на городском совете.
В 2018 году женщины в мэрии занимали 69 процентов должностей, тогда как по закону представители одного пола не могли занимать более 60 процентов постов.
В 2019 году положение отменили при условии, что назначения не ведут к гендерному дисбалансу. Теперь действует правило назначений как минимум 40 процентов представителей обоих полов.
Ранее 32 процента россиян в ходе опроса признались, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее – аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют только восемь процентов респондентов.
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