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Общество

11:00

Большинство россиян не готовы видеть женщину во главе страны

общество

Фото: ТАСС/Philip Toscano/PA Images

Россиян расспросили на тему наиболее приемлемых политических должностей, которые может занимать женщина, сообщает ВЦИОМ.

Большинство респондентов (69%) считают, что представительница прекрасного пола может стать министром здравоохранения, образования или социального обеспечения. В то же время большая часть опрошенных против женщины на посту президента (68%) и премьер-министра (56%).

В пользу женской кандидатуры на последние должности высказались 21% и 31% соответственно. Также 50% не против, если женщина возглавит политическую партию, фракцию или комитет в Госдуме.

Женщина-президент считается приемлемым для 53% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. 50% опрошенных из этой же категории высказались за женщину – главу правительства.

Ранее российские женщины рассказали о своих главных жизненных приоритетах. Большая часть опрошенных наиболее важным для себя считают семью и детей.

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