ЦДМ в Москве сможет возобновить работу после устранения нарушений – Немерюк

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк заявил, что Центральный детский магазин сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Об этом сообщает ТАСС.

"Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу", – сказал он.

Немерюк отметил, что, несмотря на исправление нарушений, предприятию все еще может грозить штраф.

Ранее ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции после проведения там массового мероприятия. Позже материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.

Такие меры были приняты после прошедшей в магазине автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром и Чумной доктор". Посетители не соблюдали меры против коронавируса. Также очевидцы рассказывали, что в давке людям становилось плохо. Некоторым потребовалась помощь медиков.