Роспотребнадзор заинтересовался автограф-сессией с актерами фильма в ЦДМ

Накануне прошла автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром и Чумной доктор" на Лубянке. Мероприятием в Центральном детском магазине уже заинтересовались в Роспотребнадзоре. Организаторов ждет проверка.

Никто не соблюдал меры против коронавируса, также очевидцы рассказали, что в давке людям становилось плохо. Некоторым даже потребовалась помощь медиков.

За подобное нарушение юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановка работы на три месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.