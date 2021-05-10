Москвичам рассказали, как накажут тех, кто ставит мангалы в неположенных местах

В Москве установилась хорошая погода в последний выходной день. Так, многие решили выбраться на природу с мангалами. Где можно жарить шашлык, чтобы не получить штраф? И какое наказание грозит нарушителям?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.