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18:51

Собянин назвал число проведенных в Москве тестов на антитела к COVID-19 за год

мэр Москвы город медицина

vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал, что в Москве за год провели почти 7 миллионов ИФА-тестов. Об этом мэр столицы написал на персональной странице в социальной сети.

"Год назад в 30 поликлиниках открылись ИФА-центры для тестирования на антитела к COVID-19. За это время город провел почти 7 миллионов исследований", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что исследование следует пройти после перенесенного коронавируса. Поводом для процедуры также станет желание сдать плазму крови для лечения других больных.

ИФА-исследование проводится бесплатно для всех желающих с 18 лет. Для этого потребуется московский полис обязательного медицинского страхования, а также предварительная запись по телефону, через mos.ru или через приложение "ЕМИАС.инфо".

Мэр Москвы подчеркнул, что результат тестирования опубликуют в электронной медкарте пациента.

На данный момент в столице также можно пройти бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. По последним данным, в Москве было реализовано более 22,1 миллиона таких исследований.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице РФ стабилизируется. Градоначальник напомнил, что лучшей защитой от инфекции станет вакцинация.

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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