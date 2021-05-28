Иммунолог назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

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Лучше всего прививку от коронавируса сделать сейчас, чтобы обеспечить себе максимальную защиту от COVID-19 летом, когда начинается пора отпусков. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции", – отметил он.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, врач посоветовал поставить вакцину спустя полгода. По словам Болибока, прививка увеличит шансы избежать повторного заражения COVID-19 и преодолеть постковидный синдром.

Он также рассказал, что "обломки" коронавируса могут несколько месяцев находиться в организме до тех пор, пока не пройдет регенерация тканей.

Ранее директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что проводятся доклинические исследования комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа.