Комбинированная вакцина против COVID-19 и гриппа перспективна – директор центра Чумакова

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Центр имени Чумакова РАН проводит доклинические исследования комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа. Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Хорошая сочетаемость с другими вакцинами, комбированность в составе поливалентных препаратов. У нас есть сейчас пара работ, которые касаются возможности комбинирования с вакциной против гриппа. По крайней мере у нас на уровне доклиники, на уровне работы с животными два эти препарата вполне комбинируются", – цитирует Ишмухамета "Интерфакс".

Он отметил, что у такой комбинации могут быть хорошие перспективы.

Ранее директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов сообщил, что в мире описаны случаи одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом.

Тяжелее всего сочетание инфекций переносят люди старшего возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания.

