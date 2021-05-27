Комбинированная вакцина против COVID-19 и гриппа перспективна – директор центра Чумакова

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Центр имени Чумакова РАН проводит доклинические исследования комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа. Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Хорошая сочетаемость с другими вакцинами, комбированность в составе поливалентных препаратов. У нас есть сейчас пара работ, которые касаются возможности комбинирования с вакциной против гриппа. По крайней мере у нас на уровне доклиники, на уровне работы с животными два эти препарата вполне комбинируются", – цитирует Ишмухамета "Интерфакс".
Он отметил, что у такой комбинации могут быть хорошие перспективы.
Ранее директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов сообщил, что в мире описаны случаи одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом.
Тяжелее всего сочетание инфекций переносят люди старшего возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания.
В ВОЗ сообщили, как меры по борьбе с COVID-19 сказались на распространении других болезней
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