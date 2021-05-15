Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19 провели в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице провели более 22,1 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19 и свыше 6,7 миллиона тестов методом ИФА на антитела. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития.
"Мы оперативно информируем жителей о результатах анализов – в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают СМС-сообщения. Это касается тестов, сделанных в городских учреждениях. Записаться на бесплатное ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирусную инфекцию взрослые и дети могут в городские поликлиники", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что горожане могут бесплатно сдать анализ по предварительной записи в 162 взрослых поликлиниках и 45 детских. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.
Ранее сообщалось, что москвичам, которые по возвращении в РФ из-за рубежа не внесли данные по тестам на COVID-19 в форму портала госуслуг, выписали штрафы на сумму в 15 миллионов рублей. По информации Роспотребнадзора, суммарно было составлено 2 983 протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В настоящий момент Роспотребнадзор обязывает граждан, приезжающих в Россию, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В АТОР ранее попросили отменить двойные тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за рубежа привитых россиян. Для тех, кто пока не получил вакцину, предлагается оставить только один ПЦР-тест.
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