Сети ресторанов рассказали о первом дне после введения QR-кодов в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Популярные сети ресторанов рассказали о первом дне работы после новых антиковидных требований для заведений общественного питания. Об этом сообщает RT.

По словам руководителя направления по коммуникациям департамента маркетинга и рекламы ГК "Шоколадница" Валерии Сливки, в первый же день работы в новых условиях трафик снизился примерно на 70%, а товарооборот стал ниже почти в два раза.

При этом она добавила, что сотрудники кофейни индивидуально общаются с каждым гостем на тему важности вакцинации.

В сети кофеен Starbucks заявили, что еще слишком рано делать какие-либо выводы. Там отметили, что для получения результатов действенности новых ограничений должна пройти как минимум неделя.

В "Макдоналдс" тем временем заявили, что компания планирует организовать бесконтактное обслуживание навынос параллельно с соблюдением новых требований.

"Комфорт и безопасность наших сотрудников и посетителей является для "Макдоналдс" приоритетом", – подчеркнула пиар-специалист компании Анастасия Косолидзе.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.