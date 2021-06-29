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Почти 50% заведений общепита в Москве заявили о работе в "бесковидном" режиме. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
"На сегодняшний день из более 15,6 тысячи заведений общественного питания в Москве более 7 тысяч заявили о работе в новом формате", – приводит его слова ТАСС.
Немерюк напомнил, что до 11 июля включительно требование проверять у посетителей QR-коды отменено для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тысяч.
Также могут не переходить на "бесковидный" режим столичные столовые на предприятиях и в учебных заведениях, рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах, если не будут открыты для посторонних, добавил он.
Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
В связи с этим в столице были введены новые ограничения. В частности, вход в заведения общепита должен осуществляться по QR-кодам, который выдается привившимся от коронавируса либо переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.
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