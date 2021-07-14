Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов и локальных дождях в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в предстоящие выходные ожидаются жара до плюс 33 градусов тепла и локальные дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве – плюс 31–33, по области – плюс 28–33 днем, ночью в Москве – плюс 19–21, по области – до 23 градусов", – рассказала Позднякова РИА Новости.

Ранее жителей столицы предупредили о приходе необычного для региона явления – сухих гроз. Будут греметь гром, сверкать молнии, а дождь будет совсем маленький или его не будет вовсе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сухие грозы могут стать причиной небольших природных пожаров. По его словам, речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников.

