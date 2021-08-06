Евгений Нифантьев сообщил о нехватке площадок для выгула собак в столице

Фото: Галина Бродская

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев провели вебинар, в рамках которого обсудили вопросы содержания домашних животных в столице.

Они пришли к выводу, что на юге Москвы не хватает площадок для выгула собак. Они считают, что нужно делать больше площадок в тех местах, которые удобны местным собачникам. Однако такие площадки не должны мешать остальным жителям. Также, по словам эксперта, следует взять на контроль вопрос строительства новой собачьей площадки на Ясеневом бульваре, которую уже давно хотят видеть местные жители.

"Не нужно относиться к таким площадкам как к дополнительной, а значит, необязательной части городской инфраструктуры. Продолжительные прогулки и пробежки, как и сбалансированное питание, необходимы домашним питомцам для правильного развития и хорошего самочувствия. Радует, что в столице становится больше площадок нового образца, которые соответствуют всем требованиям. Это говорит о зарождении культуры выгула собак", – заявил Нифантьев.

Также в рамках дискуссии депутат Кирилл Щитов рассказал о системе ВетАС. Как уточнил депутат, это медицинская система ЕМИАС, только для питомцев. Войти в нее можно через портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что ветеринарная помощь на дому ночью станет в два раза дешевле. С 1 по 31 августа в Москве отменяют ночной тариф. Владельцу питомца нужно будет оплатить приезд бригады специалистов и ту или иную ветеринарную услугу по дневной стоимости.

