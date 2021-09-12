Праздничную подсветку включили на Шуховской башне в Москве.

Этой башне уже 100 лет. По ее аналогичному проекту были построены водонапорные башни в Краснодаре и на реке Оке под Дзержинском.

Шуховская башня была признана одной из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли. До открытия в 1967 году Останкинской телебашни она была главным трансляционным узлом всех программ радио и телевидения. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.

