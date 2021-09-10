Сергунина: более 60 заявок поступило на конкурс "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершился прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", в этом году было подано свыше 60 заявок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта "Активный гражданин", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, на конкурсе, который проходит 11-й раз, представлены городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры.
В конкурсе "Московская реставрация" предусмотрены четыре основные номинации: "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".
Как рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в жюри входят эксперты в области сохранения культурного наследия.
"В октябре они определят лауреатов конкурса. А традиционное награждение победителей состоится в декабре", – отметил Емельянов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что московская программа реставрации является одной из самых крупных в мире. По его словам, в минувшем году столица продолжила ее реализацию. Работы велись на 525 объектах, на 124 из них реставрацию уже завершили.
Реставрация памятников в Москве осуществляется за счет средств городского бюджета, федерального бюджета – МИД РФ, Минкультуры России и других федеральных органов исполнительной власти, частных инвесторов и меценатов.
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