Собянин заявил, что столичная программа реставрации является одной из крупнейших в мире

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Московская программа реставрации является одной из самых крупных в мире. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках ​заседания президиума правительства города.

По его словам, в минувшем году столица продолжила ее реализацию. Работы велись на 525 объектах, на 124 из них реставрацию уже завершили. Уточняется, что реставрация памятников в Москве осуществляется за счет средств городского бюджета, федерального бюджета – МИД РФ, Минкультуры России и других федеральных органов исполнительной власти, частных инвесторов и меценатов.

В пресс-службе мэра столицы отметили, что до реставрационных работ специалисты проводили противоаварийные. Они направлены на выведение памятников из тяжелого состояния. В прошлом году их провели на 14 монументах.

"Каждый памятник, требующий противоаварийных работ, находится на особом контроле", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках программы правительства Москвы по реставрации аварийных памятников архитектуры, действующей с 2012 года, передано в аренду 24 аварийных памятника архитектуры. На данный момент реставрацию 20 зданий завершили в городе. Работы продолжают на четырех монументах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах, которые планируется осуществить в 2021 году. Он отметил, что всего в столице в текущем году будет отреставрировано около 100 памятников архитектуры.